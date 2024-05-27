Для участников СВО хотят упростить регистрационный учет

27.05.2024 | 13:05

В понедельник, 27 мая, на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовали принять сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который даст членам семей участников спецоперации право оформлять на них регистрацию по месту жительства.

При постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие. Авторы инициативы отметили, что участники спецоперации не могут выполнить это условие.

Законопроект предусматривает возможность подавать документы через уполномоченных представителей. У последних должна быть нотариальная или иная приравненная к ней доверенность.

«Нововведениями также смогут воспользоваться люди, которые находятся на длительном лечении или в длительных командировках, например дипломаты», - сообщает «Парламентская газета».

Во вторник, 21 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от списания по долгам средств участников спецоперации. Нововведение позволит исключить из конкурсной массы при банкротстве денежные средства, которые начисляют военнослужащему, сотруднику спецслужб, добровольцу, контрактнику, если он участвует в СВО.