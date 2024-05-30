Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В «Пане Калаче» рассказали о пользе ржаного хлеба с добавками из фруктов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Этой весной ремесленная пекарня «Пан Калач» сети «Караван» порадовала пензенцев новинкой. Три вида хлебов на ржаной закваске теперь содержат фруктовые нотки. Тонкости раскрыл шеф-пекарь Владислав Гаврилюк.

«В хлеб на ржаной закваске мы добавляем заварную пасту, в которую входит печеное яблоко, изюм и барбарис. Все компоненты натуральные, без утяжеления Е-кодами», - пояснил он.

В «Пане Калаче» рассказали о пользе ржаного хлеба с добавками из фруктов

Украшением витрины стал калач «Витаминный» - родной брат «Альпийского» калача. Это не только вкусный, но и полезный продукт, который рекомендуют для здорового питания.

Он богат витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, необходимыми для нормального функционирования организма. Благодаря высокому содержанию клетчатки, калач работает как своеобразный очиститель, способствуя выведению из организма токсинов и шлаков.

Ржаной хлеб также ускоряет выведение канцерогенов и вредных продуктов обмена веществ.

«В калач «Витаминный», помимо печеного яблока, барбариса и изюма, мы добавляем свежую морковь. Сверху посыпаем соленой крошкой из смеси муки, растительного масла и соли. Многие помнят этот вкус из детства: подобную посыпку часто использовали для пампушек. Хрустящая корочка с нотками соли готовит к новым гастрономическим ощущениям, ведь соль - это природный усилитель вкуса. А дальше - тонкие нотки яблока и барбариса», - раскрыл секреты ремесла Владислав Гаврилюк.

Еще два новых продукта - «Пшеничный» и «Бородинский с яблоком». Гурманы уже заметили разницу: если в «Пшеничном» ржаная мука в сочетании с фруктом дает кислинку, то «Бородинский», напротив, имеет сладковатый вкус с ноткой кориандра.

Ремесленный хлеб выпекают в специальных подовых печах, которые позволяют максимально сохранить полезные свойства продукта. Его привезут домой ароматным, еще теплым, если воспользоваться сервисом доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте