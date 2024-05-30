В «Пане Калаче» рассказали о пользе ржаного хлеба с добавками из фруктов

30.05.2024 | 10:53

Этой весной ремесленная пекарня «Пан Калач» сети «Караван» порадовала пензенцев новинкой. Три вида хлебов на ржаной закваске теперь содержат фруктовые нотки. Тонкости раскрыл шеф-пекарь Владислав Гаврилюк.

«В хлеб на ржаной закваске мы добавляем заварную пасту, в которую входит печеное яблоко, изюм и барбарис. Все компоненты натуральные, без утяжеления Е-кодами», - пояснил он.

Украшением витрины стал калач «Витаминный» - родной брат «Альпийского» калача. Это не только вкусный, но и полезный продукт, который рекомендуют для здорового питания.

Он богат витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, необходимыми для нормального функционирования организма. Благодаря высокому содержанию клетчатки, калач работает как своеобразный очиститель, способствуя выведению из организма токсинов и шлаков.

Ржаной хлеб также ускоряет выведение канцерогенов и вредных продуктов обмена веществ.

«В калач «Витаминный», помимо печеного яблока, барбариса и изюма, мы добавляем свежую морковь. Сверху посыпаем соленой крошкой из смеси муки, растительного масла и соли. Многие помнят этот вкус из детства: подобную посыпку часто использовали для пампушек. Хрустящая корочка с нотками соли готовит к новым гастрономическим ощущениям, ведь соль - это природный усилитель вкуса. А дальше - тонкие нотки яблока и барбариса», - раскрыл секреты ремесла Владислав Гаврилюк.

Еще два новых продукта - «Пшеничный» и «Бородинский с яблоком». Гурманы уже заметили разницу: если в «Пшеничном» ржаная мука в сочетании с фруктом дает кислинку, то «Бородинский», напротив, имеет сладковатый вкус с ноткой кориандра.

Ремесленный хлеб выпекают в специальных подовых печах, которые позволяют максимально сохранить полезные свойства продукта. Его привезут домой ароматным, еще теплым, если воспользоваться сервисом доставки «Торнадо».

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