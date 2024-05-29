Как запретить действия с недвижимостью?

29.05.2024 | 16:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я собственник. Хочу запретить действия с недвижимостью без моего личного участия. Как это сделать?

Ответ специалиста

Чтобы запретить госрегистрацию перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника, нужно подать соответствующее заявление, рассказали эксперты портала госуслуг.

Сделать это может как владелец, так и его законный представитель. Необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Нужно предоставить паспортные данные, ИНН заявителя и кадастровый номер объекта. Также необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (через приложение «Госключ»).

«Запись о запрете регистрации внесут в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления. Уведомление об этом придет в «Личный кабинет». После этого Росреестр не будет рассматривать заявления от других людей без вашего участия», - сообщили специалисты.