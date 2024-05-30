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Общество

В жару рабочий день может сократиться на 4 часа

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Из-за жаркой погоды рекомендуется сократить рабочий день на 1-4 часа, если трудиться приходится в офисе без кондиционера.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, при температуре в помещении в 28,5 градуса работников лучше отпустить на час раньше. При показателях в 29 градусов - на 2 часа, в 30,5 градуса и выше - на 4 часа.

«При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне +24…+25 градусов», - предупредили специалисты.

Кроме того, для профилактики обезвоживания в жару необходимо соблюдать питьевой режим. В офисе должно быть достаточно питьевой воды, ее рекомендуемая температура +10…+15 градусов. Возместить потерю жидкости организмом помогут минералка, кисломолочные напитки, соки, кислородно-белковые коктейли.

В Пензенской области в ближайшие дни синоптики обещают жаркую погоду из-за установившегося антициклона. Температура днем достигнет +28…+31.

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