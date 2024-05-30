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Общество

В Пензе приостановили деятельность перевозчика-нарушителя

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Октябрьский районный суд г. Пензы наказал перевозчика с маршрута № 31 (улица Ладожская - Согласие) за грубое нарушение лицензионных условий.

Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Инспекторы выявили нарушение 27 февраля, когда на улице Светлой проверили автобус Citroen Jumper. Оказалось, что в нем нет аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, то есть перевозчик выпустил машину на линию, не осуществив предрейсовый контроль технического состояния.

Мужчина признал вину и заявил о раскаянии. Суд учел это, как и факт, что он совершил административное правонарушение впервые.

Предпринимателю назначили наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

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