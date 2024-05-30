В популярном мороженом нашли кишечную палочку и плесень

30.05.2024 | 11:57

Эксперты обнародовали данные исследования 38 популярных в стране марок мороженого. Некоторые продукты оказались фальсификатом, в других обнаружили кишечную палочку и плесень.

Как уточнили в Роскачестве, для исследования закупались классический ванильный пломбир, сливочное, молочное и двухслойное мороженое.

60% продукции соответствует обязательным требованиям безопасности. Это марки: «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, «Степ».

Фитостерины, указывающие на наличие растительного, а не молочного жира, эксперты нашли в мороженом марок «Как раньше», «Ля Фам» и «Филевское». Фальсификацию продукции подтверждает и то, что содержание молочного жира в ней меньше установленных законодательством нормативов.

«В мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское» фитостерины не обнаружены, однако в них выявлено значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это говорит о том, что в данной продукции замена молочного жира могла осуществляться жирами растительного происхождения, очищенными от стеринов, либо использовалось молочное сырье с внесенными животными жирами. Такое мороженое тоже является фальсификатом», - отметили специалисты.

Кишечную палочку нашли в продуктах марок «Ермолино» и «Мишка на полюсе». Бактерии могли попасть в мороженое при нарушении технологии производства или же на этапе доставки и хранения, в случае если была разорвана упаковка.

Также эксперты проверили мороженое на наличие дрожжей и плесени, хотя они и не нормируются для этого вида продуктов. Дрожжи содержались в лакомстве марки «Выбор семьи», плесень - в «Жемчужине России». И то, и другое обнаружили в мороженом «Белое золото» и «Ленинградское».

«Поскольку содержание в мороженом плесеней и дрожжей не нормируется, данный факт нельзя считать нарушением», - подчеркнули в Роскачестве.

Исследователи обратили внимание и на то, соответствует ли продукт маркировке. Так, в мороженом «Ермолино» и «48 копеек» различался вес. В маркировке указывалось 110 г и 432 г соответственно, а по факту выходило 101 г и 414 г. В «Настоящем пломбире «Русский холод» маркировке не соответствовала массовая доля углеводов (34 г на этикетке и 24,2 г по факту).

Согласно данным исследования, меньше всего сахара нашли в мороженом «ВкусВилл», а самым сладким оказались Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, «Светаево».