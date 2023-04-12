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Общество

Пензенская область не может поддерживать «детей войны»

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Жителю Пензы объяснили, почему в регионе не выплачивают пособия «детям войны».

Мужчина обратился с таким вопросом к губернатору Пензенской области в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемый Олег Владимирович, вот вы сейчас говорите, что мало дней осталось до Дня Победы. Мне хочется узнать, когда в Пензенской области будет закон о «детях войны». Моей маме 83 года, она родилась в 1940 году. Более чем в 40 регионах России для «детей войны» уже действуют местные льготы, естественно, с выплатами пособия. А что же у нас?» - поинтересовался горожанин.

Ему ответил представитель регионального правительства. Он указал, что в федеральном законодательстве не закреплен термин «дети войны», соответствующий закон не принят (Пензенская область его, кстати, поддержала).

«Согласно нормам действующего законодательства субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать за счет своего бюджета дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан. Однако данные полномочия не являются обязанностью, а осуществляются при финансовой возможности», - пояснил представитель правительства.

У Пензенской области такой возможности нет - она является дотационным регионом. Именно поэтому нет и мер поддержки для «детей войны».

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