На станции Селикса высадят рябины в память о защитниках Родины

12.04.2023 | 20:27

Глядя на памятный знак, Виктор Чегодаев вспоминает деда, вернее то, что рассказывала о нем бабушка. Сам мужчина не застал в живых своего родственника. Тот не вернулся с войны, на которую в 1941-м отправился со станции Селикса.

«Проводили отсюда моего деда, и дед мой больше не вернулся. Погиб в 1943 году, 29 сентября», - рассказал работник МБУ «Пензавтодор» Виктор Чегодаев.

Мужчина говорит, что каждую весну, где-то за месяц до 9 мая, со своими коллегами убирает здесь территорию. Несколько лет назад обновили памятный знак, заасфальтировали дорожку к нему.

В этом году к 78-летию Победы в Великой Отечественной в память о защитниках Родины высадят 78 рябин. Пока готовят площадку для будущей рощи.

«В данный момент прочесывание листвы, косьба старой пожухлой травы, вырезка порослевки, кустарников», - отметил начальник участка МБУ «Пензавтодор» Александр Мягков.

Отсюда в начале войны на фронт уходили тысячи новобранцев, многие отдали жизнь за будущее Родины. Сегодняшнее поколение считает своим долгом помнить о подвиге тех, кто отстоял независимость и целостность страны.