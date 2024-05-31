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Общество

Многоэтажки предлагают оборудовать погодными датчиками

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На заседании комиссии Госсовета по энергетике прозвучало предложение оборудовать многоквартирные дома датчиками погодного регулирования.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении протокол.

Такие устройства устанавливаются на систему отопления домов, реагируют на температуру воздуха и в зависимости от этого регулируют мощность обогрева.

Оборудование домов датчиками проводится параллельно с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Цель такого регулирования - поддержание оптимального баланса между комфортным микроклиматом зданий и экономичным расходом топлива.

Экономия теплоэнергии в домах, оборудованных приборами, составляет около 18%. Технология может себя окупить за три-пять лет, однако пока АИТП оборудовано всего 12,7% многокввартирных домов.

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