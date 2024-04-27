В Мокшанском лесничестве в память о погибших бойцах высадили сосны

27.04.2024 | 10:10

В Мокшанском лесничестве стало на 8 тысяч деревьев больше. В четверг, 25 апреля, здесь провели акцию «Сад памяти». Ее приурочили к событиям, произошедшим в 1944 году во время Великой Отечественной войны.

Активисты сажали сосны на площади 1,7 га. Среди добровольцев был боец СВО с позывным «Лесник», приехавший в регион в отпуск. Таким образом он почтил честь товарищей, которых уже нет в живых, сообщили организаторы акции.

«Сегодня высаженное мной дерево я хочу посвятить всем погибшим парням - участникам специальной военной операции, которые по зову сердца отправились на передовую. Хочу пожелать нашим бойцам сил, терпения и огромной удачи, поскорее завершить правое дело и вернуться с победой», - отметил он.

В Пензенской области до конца весны на 30 утвержденных локациях (25 га) высадят 41 тысячу деревьев, рассказали специалисты.

Жители региона ежегодно участвуют в озеленении. В 2023-м в память о павших на войне соотечественниках в Пензе появились молодые кедры, рябины, липы, каштаны и маньчжурский орех.

В рамках акции граждане высаживают деревья в честь участников Великой Отечественной войны и погибших во время СВО в Украине.