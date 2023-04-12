ГК «Территория жизни»: квартиры по выгодным ценам и отделка в подарок

12.04.2023 | 10:20

Группа компаний «Территория жизни» предлагает покупателям квартиры в новом жилом комплексе комфорт-класса «Лугометрия» по максимально выгодным ценам в рамках акции «Отделка в подарок»*.

Только сейчас действует специальное предложение на квартиры в строениях 13 и 14 ЖК «Лугометрия». В рамках акции за счет снижения стоимости квадратного метра чистовая отделка Smart Pro предоставляется покупателю в подарок. Предложение квартир ограничено.

В отделку Smart Pro входят межкомнатные двери, плитка, ламинат, натяжные потолки, точечные светильники, укомплектованный санузел и сантехника. А в дополнение к отделке идет стиральная машина и кухонный модуль.

Покупку квартиры также можно оформить в ипотеку по льготной ставке - ипотека с субсидированием предоставляется в сотрудничестве с ведущими банками.

ЖК «Лугометрия» - уникальный для Пензы новый проект с концепцией «Жилая природа», расположенный в черте города в окружении природных ландшафтов. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории, здесь будет 21 дом переменной этажности, собственная школа и два детских сада.

В домах - современные подъезды с просторными холлами, комнатами для хранения колясок и велосипедов, скоростными лифтами, дизайнерским оформлением общественных пространств.

Узнать подробности о действующей акции, а также записаться на визит в офис продаж можно по телефону контактного центра 203-000. Менеджеры подробно проконсультируют по всем вопросам и подберут нужный вариант квартиры. Для удобства клиентов офисы работают без перерыва и выходных. Адреса: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* В рамках акции «Отделка в подарок» клиент может приобрести квартиру с готовой отделкой Smart Pro, в которую входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина, полностью укомплектованный санузел с сантехникой, кухонный модуль. В акции участвуют квартиры, расположенные на 3-х этажах строений 13 и 14, по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Количество квартир ограничено. В акции участвует 10 квартир. Срок действия акции - с 16.03.2023 по 30.04.2023. Застройщик: ООО СЗ «Лугометрия 8», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Подробности акции - на сайте территорияжизни.рф и по телефону +7 (8412) 203-000.

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