Волонтеры помогут проголосовать за объекты для благоустройства

11.04.2023 | 16:05

С 15 апреля по 31 мая жители Пензенской области, как и все россияне, смогут принять участие в онлайн-голосовании за объекты, которые благоустроят в 2024 году в рамках инициированного Президентом России нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Пензенской области для голосования заявлены 49 проектов в 8 населенных пунктах: Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане. Те, что наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в следующем году.

Сделать выбор на сайте 58.gorodsreda.ru смогут жители региона старше 14 лет.

Как сообщили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области, проголосовать людям помогут волонтеры.

«У волонтеров важная миссия - рассказывать об объектах, выставленных на голосование, о работе платформы и возможности повлиять на благоустройство населенного пункта. Кроме того, они помогут жителям проголосовать упрощенно, «на месте» - для голосования понадобится лишь номер телефона», - пояснил координатор волонтеров Сергей Зиновьев.

В пензенской команде волонтеров проекта уже 688 человек.