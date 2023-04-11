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Общество

Дистанционка спровоцировала рост случаев ожирения у школьников

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Пензенские врачи отметили: становится все больше подростков с лишним весом. За последние 30 лет число таких школьников увеличилось в три раза, а за время вынужденных дистанционного обучения и изоляции из-за коронавируса - еще на 10-13%.

Причинами подросткового ожирения в большинстве случаев являются: переедание сверхкалорийной пищи (фастфуд, сладости), недостаток физической нагрузки, гормональная перестройка.

Современные школьники мало двигаются из-за зависимости от гаджетов. Дистанционное обучение усугубило влияние этого фактора на набор веса.

Что касается гормональной перестройки, то ее нередко сопровождает появление лишних килограммов, которые позже могут исчезнуть.

«Так, у девочек критичным считается период полового созревания с 9 до 16 лет, а у мальчиков - период перед половым созреванием, от 10 до 13 лет. Именно в это время у детей чаще всего нарушаются жировой и углеводный обмены», - рассказали в региональном минздраве.

Врачи предупредили: ожирение у ребенка может привести к гипертонии, сердечно-сосудистым нарушениям, воспалению желудочно-кишечного тракта, изменениям в работе щитовидной железы, деформации костей и суставов, затруднении в дыхании. У девочек нарушается менструальный цикл, что впоследствии может отразиться на способности к деторождению.

В некоторых случаях подростковая полнота переходит и во взрослый возраст, появляется так называемое стойкое ожирение.

«Чтобы не допустить проблем со здоровьем, родителям ребенка, чей вес увеличивается, а внешние пропорции тела стремительно отдаляются от нормативных возрастных показателей, нужно своевременно проконсультироваться с врачом-педиатром и врачом - детским эндокринологом», - отметили в минздраве.

Среди основных методов лечения ожирения у подростков - нормализация пищевого поведения и ежедневная физическая активность, водные процедуры. Самостоятельно сажать на диету школьника нельзя, ее должен назначать и контролировать врач.

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