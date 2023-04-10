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Общество

У пензенцев при осмотрах все чаще выявляют диабет и рак

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В 2022 году профилактические медицинские осмотры прошли 182 375 жителей Пензы. Это 99,88% от плана.

Такие данные представлены в постановлении администрации города «Укрепление общественного здоровья на территории Пензы».

Среди впервые выявленных у горожан заболеваний лидируют болезни системы кровообращения, их обнаружили у 40,5% пензенцев, осмотренных медиками (57,7% - в 2021-м).

На втором месте (5,5%) - болезни органов пищеварения. В 2021-м показатель был в два раза больше - 12,4%. На третьей строчке - сахарный диабет. Его впервые диагностировали у 5,1% осмотренных (2,5% - в 2021-м).

В прошлом году во время диспансеризации и профилактических осмотров зарегистрировали 97 случаев впервые выявленных новообразований. Это больше, чем в 2021-м (40) и 2020-м (11) годах.

Наиболее распространенными факторами риска возникновения хронических заболеваний у пензенцев, согласно выводам специалистов, являются нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела.

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