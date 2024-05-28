Зарплата пензенских врачей на 36 тыс. ниже, чем в среднем по России

28.05.2024 | 11:41

В Пензенской области в 2023 году средняя заработная плата врачей составила 76 746 рублей. Такие данные приводит Росстат.

В 5 регионах Приволжского федерального округа уровень зарплат был ниже, чем в Сурском крае. Так, саратовские врачи в январе - декабре прошлого года получали в среднем 76 173 рубля в месяц, а ульяновские - 72 973 рубля.

Самые низкие зарплаты врачей в ПФО зарегистрировали в Республике Мордовии (63 073 рубля), а самые высокие - в Татарстане (101 757 рублей) и Пермском крае (90 837 рублей).

В среднем по России заработная плата врачей в 2023 году составляла 113 602 рубля. В Москве показатель был выше - 204 065 рублей. В Санкт-Петербурге врачи получали 157 974 рубля.

В Пензенской области, по данным Пензастата за 2022 год, насчитывалось 5 980 врачей всех специальностей. Больше всего было терапевтов (1 510), стоматологов (666) и хирургов (600), а меньше всего - врачей по спортивной медицине (19), фтизиатров (54).