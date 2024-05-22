Сетевое издание|18+|Среда|22 мая 2024|10:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Гастроэнтеролог: Роллы могут привести к набору веса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Роллы из риса и морепродуктов давно стали популярными у пензенцев. Но не всем известно, что этот продукт может принести вред.

Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией», - предупредила она.

Также серьезные проблемы со здоровьем может вызвать большое количество йода, содержащегося в роллах.

Людмила Сухорукова настаивает на том, что роллы не следует употреблять людям с диабетом. Это связано с тем, что в продукте используются сахар и рисовый уксус, а сам рис в роллах не такой питательный, как обычный, в нем меньше белка и много углеводов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте