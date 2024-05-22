Гастроэнтеролог: Роллы могут привести к набору веса

22.05.2024 | 08:41

Роллы из риса и морепродуктов давно стали популярными у пензенцев. Но не всем известно, что этот продукт может принести вред.

Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Большое количество риса может привести к незапланированному набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов грозит аллергией», - предупредила она.

Также серьезные проблемы со здоровьем может вызвать большое количество йода, содержащегося в роллах.

Людмила Сухорукова настаивает на том, что роллы не следует употреблять людям с диабетом. Это связано с тем, что в продукте используются сахар и рисовый уксус, а сам рис в роллах не такой питательный, как обычный, в нем меньше белка и много углеводов.