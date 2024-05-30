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Общество

Спрогнозирована дата, до которой будет беспокоить тополиный пух

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Над Пензенской областью, как и над другими регионами страны, кружит «тополиная метель» - невесомый белый пух. У многих в этот период начинается аллергия. О том, какие меры безопасности следует предпринять, рассказали «Известия».

Сам по себе тополиный пух не аллерген, но на нем может оседать пыльца других растений, в частности поздно цветущих деревьев и луговых трав. Она может вызывать аллергию.

Врачи советуют защищаться от тополиного пуха с помощью масок и очков, принимать душ, промывать глаза и нос, носить головные уборы. Также следует ограничивать продукты, обладающие перекрестными реакциями с аллергенами пыльцы. Не следует пренебрегать противоаллергическими препаратами и ингаляциями.

Помещение, в котором живет или работает аллергик, рекомендуется защитить марлей или любым нетканым материалом. Домашних животных следует чаще мыть, так как на шерсти может оседать пыльца растений.

По прогнозам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, тополиный пух будет беспокоить аллергиков как минимум до 12 июня, пока стоит сухая жаркая погода.

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Источник — фото pixabay.com
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