Детям для отдыха в лагере потребуется медсправка по новой форме

29.05.2024 | 20:21

Министерство здравоохранения РФ обновило форму, а также порядок заполнения справки о здоровье ребенка, который отправляется на отдых в лагерь. Соответствующий приказ вступит в силу 2 июня.

Документ новой формы обязаны иметь на руках все дети. В нем укажут все перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, возможные аллергические реакции, а также результаты осмотра на чесотку, педикулез и группу здоровья для занятий физкультурой.

В июне вступят в силу и другие законы. Так, с 1-го числа на пачки сигарет станут наносить специальные учетно-контрольные марки (штрих-коды), чтобы снизить долю контрафакта.

Промаркируют и соки, компоты, нектары, а также растительное молоко.

С 1 июня в стране устанавливается стандарт оказания бесплатной юридической помощи. Нововведение коснется государственных юридических бюро, адвокатов, нотариусов и негосударственных центров бесплатной юридической помощи.

«Среди видов бесплатной юрпомощи - правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Также россияне могут обратиться за безвозмездным представлением их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях», - сообщила «Парламентская газета».

Воспользоваться бесплатными услугами могут те, у кого есть документ, подтверждающий это право. Например, семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды 1-й и 2-й группы, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО.