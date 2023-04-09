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Общество

В Пензе за год выросла смертность от несчастных случаев

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В 2022 году скончалось 7 007 жителей Пензы. В большинстве случаев причиной смерти стали болезни системы кровообращения, а также рак.

Такие данные приводятся в постановлении администрации города «Укрепление общественного здоровья на территории Пензы».

В прошлом году сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 3 239 человек. В 2021-м эта цифра была выше - 4 223. Новообразования стали причиной гибели 925 пензенцев (983). От внешних причин (несчастные случаи, отравления) скончались 560 горожан (450).

Таким образом, отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения, а также от рака, однако выросло число умерших от несчастных случаев.

Также в документе указывается коэффициент рождаемости в областном центре в 2022 году. Он выше, чем по региону в целом: 7 против 6,6. Однако показатель ниже среднего по России (9,6).

Уменьшение коэффициента рождаемости произошло за год. В 2020-м и 2021-м показатель составлял 7,9.

82% населения областного центра - люди старше 18 лет. 54,98% из них - женщины, 45,02% - мужчины. На долю детей до 14 лет приходится 15,4%, подростков до 17 лет - 2,6%.

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