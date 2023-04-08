При массовых пожарах пензенцам нужно промывать нос и пить чай

08.04.2023 | 14:36

В пятницу, 7 июня, в пределах Сурского края возгорания сухой травы и мусора произошли в Пензе, Спасском, Пензенском, Сердобском, Иссинском, Бековском, Неверкинском, Земетчинском, Нижнеломовском, Тамалинском, Вадинском, Кузнецком, Башмаковском районах.

С субботы, 8 апреля, в Пензенской области введен особый противопожарный режим. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области,

В пресс-службе главного регионального управления МЧС предупредили: «В сухую погоду любая искра, выброшенный непотушенный окурок или шутки с огнем могут привести к серьезным последствиям».

Массовые ландшафтные пожары происходят и в других регионах России. В связи с этим кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала ura.ru, чем они опасны и как защититься от их последствий.

«Самый первый удар приходится на дыхательную систему. Из-за токсичного воздействия продуктов горения могут развиться воспалительные заболевания гортани, трахеи и бронхов. Мелкие загрязненные частицы, которые содержатся в дыме, обычно проникают глубже в бронхи и могут вызвать бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями», - предупредила врач.

От нехватки кислорода страдает сердечно-сосудистая система, нарушается обмен веществ и даже может развиться нарушение мозгового кровообращения. Первые признаки отравления продуктами горения - головная боль, головокружение, одышка, ухудшение слуха и зрения, нарушение координации и мышления. При появлении таких симптомов следует срочно обратиться к врачу.

Демьяновская дала несколько советов, которые помогут минимизировать риск для здоровья при опасном явлении.

Не следует выходить на улицу без острой необходимости, а если этого не избежать, то следует использовать маску или марлевую повязку.

Окна следует держать закрытыми, с утра завешивать их влажной марлей или сеткой. В жилище нужно регулярно проводить в доме влажную уборку.

В течение дня следует пить не менее 2-2,5 литра чистой воды, 2-3 чашки зеленого чая и как можно чаще принимать прохладный душ, промывать нос и полоскать полость рта изотоническим солевым раствором.