В Пачелме жене участника СВО отказали в соцподдержке

15.05.2024 | 20:47

Жительница поселка Пачелма пожаловалась в прокуратуру на отказ в социальной поддержке. Сельчанка является женой участника спецоперации и имеет маленькую дочь.

В феврале 2024 года она подала заявление на назначение единовременной выплаты, а также компенсации стоимости проезда и платы за ЖКУ.

Управление социальной защиты населения администрации Пачелмского района рассмотрело документ и отказало в выплатах. Причина – отсутствие у женщины бумаги, подтверждающей участие мужа в СВО.

Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина является участником спецоперации. Был получен соответствующий документ.

«Заявительнице предоставлены предусмотренные законом меры социальной поддержки с даты ее первичного обращения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.