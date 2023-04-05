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Общество

Смартфоны Xiaomi доступны по специальной цене в офисах билайна

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У компании билайн новое предложение - «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели бренда Xiaomi доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи.

Выгода от покупки составит от 2 500 до 4 000 рублей. В итоге такой комплект получается даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить сим-карту, на ее баланс зачислят бонусные рубли. Если клиент уже является абонентом билайна, то бонус придет сразу на его номер.

В акции участвуют смартфоны Xiaomi, полный список которых доступен по ссылке.

Одним из самых интересных предложений является Redmi 9A. Он оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч, которой хватит на 38 часов в режиме голосового вызова или на 168 часов прослушивания музыки. Redmi 9A также обладает безрамочным дисплеем 6,53 дюйма с разрешением 1600 х 700 пикселей, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.

Стоимость комплекта с Redmi 9A составит 4 490 рублей, цена смартфона без акции - 5 490 р.

Воспользоваться предложением «3 в 1» от билайна можно до 23 апреля 2023 года. Все подробности акции, полные условия участия и информацию об организаторе можно посмотреть по ссылке.

«Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн!» - добавили в компании.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом», beeline.ru.

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