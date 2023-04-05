Региональные операторы начисляют плату за вывоз мусора умершим

05.04.2023 | 12:08

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поднял вопрос о поступлении квитанций на оплату вывоза мусора на имя умерших собственников жилья.

Соответствующие обращения он направил главе Минприроды РФ Александру Козлову и руководителю Минстроя РФ Иреку Файзуллину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

По словам депутата, по действующим нормам неиспользование жилья не является основанием для невнесения платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Однако при отсутствии человека в жилище более пяти дней в связи с отпуском, командировкой или по другой причине он может, вернувшись, сделать перерасчет.

А вот положений, регламентирующих порядок переоформления или расторжения договора на вывоз ТКО в связи со смертью собственника жилья, не существует.

Депутат считает, что у граждан, совместно проживавших с умершим собственником и зарегистрированных в его жилище, должна быть возможность на основании свидетельства о смерти переоформить договор об оказании услуг на вывоз ТКО.

Если же собственник проживал один, то необходимо предусмотреть возможность расторжения договора по заявлению близкого родственника.

Кошелев попросил министров поручить ответственным лицам проработать данный вопрос и высказать официальную позицию о возможности внесения изменений в законодательство.