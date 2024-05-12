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Происшествия

Пензенцы сообщили о разбившейся насмерть пенсионерке

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В воскресенье, 12 мая, в Пензе на улице Ладожской произошел несчастный случай. По сообщениям горожан, из окна дома № 147 выпала пожилая женщина.

От полученных травм она скончалась на месте. «Вместе с ней были ее личные вещи», - добавил очевидец происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

О трагедии сообщил и пользователь Telegram. На опубликованных им снимках - автомобиль скорой помощи, а также спасатели с лестницей, приставленной к козырьку подъезда, где, по всей видимости, находилось тело погибшей.

Пензенцы сообщили о разбившейся насмерть пенсионерке

Как сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая, погибшая - 75-летняя жительница города. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ее смерти.

20 марта в Засечном Пензенского района 20-летняя девушка упала с 12-го этажа дома на улице Светлой. Некоторое время она находилась на козырьке подъезда и звала на помощь. Позже ее госпитализировали с травмами.

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Источник — фото канала «Просто Пенза»
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