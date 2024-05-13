В Чемодановке бывший участник СВО зарезал мужчину туристическим ножом

13.05.2024 | 18:19

В Бессоновском районе на скамье подсудимых оказался 22-летний житель Мокшанского района. Молодого мужчину обвинили в смерти знакомого.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в Чемодановке в декабре 2023 года. Мокшанец и его знакомый отдыхали в компании, а затем поссорились. Отношения молодые люди выясняли у гаража на улице Фабричной.

Мокшанец достал складной туристический нож и два раза ударил им оппонента в грудную клетку. Полученные мужчиной травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью, он скончался от ранений.

Свою вину в смерти обидчика агрессор признал частично. При вынесении приговора суд учел следующие смягчающие обстоятельства: сотрудничество с полицией (указал место нахождения орудия преступления - ножа), участие в специальной военной операции на Украине во время срочной службы, частичная компенсация морального вреда.

Мокшанца приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Исковые требования в части компенсации морального вреда удовлетворены частично. С осужденного в пользу двух потерпевших взыскано по 967 000 рублей каждому, в пользу третьей потерпевшей - 466 000 рублей. В возмещение материального ущерба взыскано 305 400 рублей», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Бессоновского районного суда.