Не пользующиеся жильем с 1 марта могут не платить за вывоз мусора

22.11.2022 | 10:16

В настоящий момент все собственники квартир и домов обязаны оплачивать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

В некоторых случаях хозяева недвижимости отказывались от платежей. Собственники указывали на тот факт, что в квартире никто не прописан или они на долгое время уезжали в отпуск. Случались по этому поводу и судебные разбирательства.

В одном из таких Верховный суд России отказался признать незаконным подход к оплате услуг по вывозу ТКО для собственников, в квартирах или домах которых никто не живет и по факту услуга не оказывается.

Владелец жилья пытался через суд принудить регоператора сделать перерасчет платы за ТКО, но проиграл дело. Верховный суд России отметил, что оспариваемые нормы соответствуют требованиям жилищного законодательства и НПА в области обращения с отходами.

С 1 марта 2023 года ситуация изменится. Теперь собственники жилья при отъезде в отпуск или командировку смогут произвести перерасчет платы за вывоз мусора.

Постановление Правительства, дающее такую возможность, опубликовано на сайте кабмина. Оно вносит изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

«Благодаря внесенным изменениям возможность перерасчета платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений», - сказано на сайте Правительства РФ.

«При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии в жилом помещении потребителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании заявления, указанного в абзаце первом пункта 91 настоящих Правил, и документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя в жилом помещении, осуществляется перерасчет размера платы за указанную услугу в порядке, установленном настоящим разделом», - указано в тексте документа.

Собственнику жилья необходимо будет подать заявление в управляющую компанию и представить документы, подтверждающие его отсутствие и, следовательно, временную невозможность воспользоваться услугой по вывозу мусора, например туристические путевки или авиабилеты, пишет «Парламентская газета».