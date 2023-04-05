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Общество

Пензенские волонтеры помогли в марте найти 12 детей и подростков

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В марте в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступили 52 заявки на пропавших в Пензенской области.

32 человека были найдены живыми, 4 - погибшими, поиски еще 5 продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

В частности, живым был найден 80-летний пензенец с потерей памяти, пропавший 24 марта, и 67-летний житель Богословки, ушедший из СНТ «40 лет Октября» 13-го, а также 33-летний мужчина, исчезнувший в Пензе 11-го числа. Погибшим обнаружен 71-летний житель села Вертуновка Бековского района.

Остальные заявки оказались неподтвержденными: либо поступил отказ от поиска, либо они стали результатом семейных разборок, либо оказались ложными.

«В марте к нам обращались за помощью в поиске 12 несовершеннолетних, самому младшему из которых было 4 года. 10 заявок поступило на пропажу людей в возрасте от 65 лет, самым старшим потерявшимся - 83 года», - сообщается на странице регионального отделения отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Берегите себя и своих близких», - обращаются волонтеры к жителям Сурского края.

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Источник — фото pixabay.com
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