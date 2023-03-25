В Пензе ищут 80-летнего горожанина с потерей памяти

25.03.2023 | 10:15

В пятницу, 24 марта, ушел из дома и не вернулся 80-летний житель Пензы Александр Трофимович Шевкун.

Сообщение об этом появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Александра Трофимовича - 176 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. Был одет в серую ветровку, черные штаны, обувь - черные ботинки.

Пенсионер страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Волонтеры просят содействия добровольцев в поисках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре Шевкуне, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.