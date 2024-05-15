В 4 микрорайонах Пензы на 2 недели отключили горячую воду

15.05.2024 | 16:50

Со среды, 15 мая, жители десятков многоквартирных домов в Пензе на 2 недели остались без горячей воды.

Подачу ресурса отключили по следующим адресам:

- в Заводском районе - Кулибина, 5, 9, 10Б, 11а; Беляева, 41, 43; Циолковского, 39, 41; Титова, 20а;

- в Ближнем Арбекове - Ульяновская, 5, 9, 11, 13, 13а, 13Б;

- на Южной Поляне - Ватутина, 8, 10; Краснова, 19, 45, 119; Калинина, 115, 115а, 117а, 119а, 119Б, 121, 123, 152, 154а, 156; 3-й проезд Лобачевского, 4, 6;

- в районе Окружной - Кижеватова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 33а, 35, 37; Воронова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 18, 18а, 20, 24; Силикатная, 18, 20; Российская, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 53; 1-й проезд Красные Кирпичики, 3.

Горячую воду отключили для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Ее не будет до 29 мая, уточнили в ресурсоснабжающей организации «Т Плюс Пенза».