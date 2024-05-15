Пензенцам бесплатно раздадут вещи на благотворительной ярмарке

15.05.2024 | 16:17

В субботу, 18 мая, в областном центре пройдет очередная благотворительная вещевая ярмарка. Она состоится с 11:00 до 13:00 в центре гуманитарной помощи Пензенской епархии, расположенном на территории Успенского собора (ул. Захарова, 6).

Посетители смогут выбрать детскую и взрослую одежду и обувь, аксессуары, игрушки, домашний текстиль.

Отдельным ассортиментом представлены костюмы и платья для выпускных в детских садах и школах.

«Все вещи выдаются бесплатно», - подчеркнули в Пензенской епархии.

Кроме того, центр гуманитарной помощи открыт по четвергам с 16:00 до 19:00 и по субботам с 11:00 до 13:00. Нуждающиеся могут получить здесь вещи и продукты.