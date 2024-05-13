В поселке Лесном пропал 40-летний Юрий Абрамкин

13.05.2024 | 15:26

Родственники и волонтеры начали поиски 40-летнего жителя пензенского поселка Лесного Юрия Владимировича Абрамкина. Сведений о его местонахождении нет с 10 мая.

Ориентировка на мужчину появилась в понедельник, 13 мая, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшего - 170 см, телосложение среднее. У пензенца рыжие волосы и серо-зеленые глаза.

Всех, кто обладает информацией, которая может посодействовать розыску Юрия Абрамкина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось о 66-летнем жителе поселка Золотаревка. Мужчина пропал 12 апреля. Волонтеры пытались найти его почти месяц, получили информацию о том, что сельчанина видели в лесу. 9 мая его обнаружили погибшим.