В поселке Лесном пропал 40-летний Юрий Абрамкин

Родственники и волонтеры начали поиски 40-летнего жителя пензенского поселка Лесного Юрия Владимировича Абрамкина. Сведений о его местонахождении нет с 10 мая.
Ориентировка на мужчину появилась в понедельник, 13 мая, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Рост пропавшего - 170 см, телосложение среднее. У пензенца рыжие волосы и серо-зеленые глаза.
Всех, кто обладает информацией, которая может посодействовать розыску Юрия Абрамкина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось о 66-летнем жителе поселка Золотаревка. Мужчина пропал 12 апреля. Волонтеры пытались найти его почти месяц, получили информацию о том, что сельчанина видели в лесу. 9 мая его обнаружили погибшим.
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