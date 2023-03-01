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Общество

Пензенцам недоступен сайт для оформления путевок в летние лагеря

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«Объясните про бронирование летних лагерей! Должна была начаться регистрация сегодня, но сайт не работает» - сразу несколько таких сообщений поступило в среду, 1 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Дело в том, что последние годы именно 1 марта можно было создать на ресурсе leto58.ru «Личный кабинет» и внести данные ребенка, чтобы оформить путевку в летний оздоровительный лагерь за частичную родительскую плату. Электронная очередь появлялась примерно через месяц, а сами путевки выдавали в мае.

В 2022 году на leto58.ru создали более 5 500 личных кабинетов. Полная стоимость путевки составляла 19 505 рублей. Те, кому удалось оформить ребенка в лагерь через сайт, платили 4 884.

В этом году пензенские родители 1 марта по привычке устремились на leto58.ru, но оказалось, что сайт не работает. Надпись гласит: «Закрыт по техническим причинам».

Корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» обратился в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, что делать родителям.

«На данный момент Министерством образования Пензенской области разрабатывается регламент процедуры постановки в очередь и определяется электронная площадка, посредством которой будет осуществляться подача заявления и постановка в очередь заявителями. Если регламент и сервис останутся прежними, то на сайте «Лето 58» ориентировочно с 13 марта откроется доступ к созданию и заполнению «Личного кабинета», - сообщили в пресс-службе.

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