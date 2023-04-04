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Общество

Мост в Бессоновском районе оказался разрушенным после паводка

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В Бессоновском районе мост в районе села Пыркино практически разрушен. Это стало ясно после того, как сошла большая вода, затопившая конструкцию в марте и отрезавшая порядка 30 человек - жителей Заводского поселка и дачников, рано заселившихся в свои домики.

Фотографии конструкции появились в группе «Пензенские рыбаки» в соцсети «ВКонтакте».

«Пыркинский мост не выдержал половодья - 2023. Теперь туда дорога закрыта на неопределеный срок», - написал автор.

На снимках видно, что из-за образовавшихся провалов пересечь реку по мосту можно только пешком и с огромной осторожностью. Машинам же туда въезд заказан.

Участники обсуждения высказали претензии местным властям в игнорировании проблемы.

«Все-таки развалился... Хорошо, что не под машиной! Н-дааа...21-й век на дворе», «Терпения и сил восстановить этот объект. Администрация, я помню, открещивается», «Чинуши все знают, но не чего не делают. А там у людей дачи и жилые дома», - откликнулись читатели.

Мост давно требовал ремонта. Однако проблема в том, что у него нет хозяина. В сентябре 2021-го конструкцию своими силами ремонтировали активисты. А вот чиновники не желают принимать объект в муниципальную собственность. В казне средств на изготовление техдокументации, проведение экспертизы и дальнейшего содержания моста на 2023-2024 годы не предусмотрено.

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Источник — фото vk.com/penzenskie.ribaki58
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