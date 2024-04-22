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Общество

Разрушающийся мост на улице Токарной обследуют еще раз

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На улице Токарной в Пензе обследуют разрушающийся мост, ведущий в Междуречье. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщило городское управление ЖКХ.

20-го числа переправа, давно нуждающаяся в ремонте, лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось.

По этой причине 21-го числа движение по мосту ненадолго перекрыли. Для привлечения внимания к опасному месту его обнесли сигнальными лентами. К полудню проезд открыли.

«Специалисты проведут обследование моста на улице Токарной, по результатам которого будут приняты меры», - заверил представитель управления ЖКХ подписчиков канала PenzaInform в Telegram.

В последний раз пешеходные дорожки и перила здесь ремонтировали в 2015 году. Однако, как показало время, этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение также ограждали предупредительными лентами и обследовали. Наблюдать долгосрочный эффект от этих мероприятий не пришлось.

Проблема плачевного состояния моста обсуждается несколько лет. В прошлом году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей. Такую сумму в бюджете пока найти не могут, поэтому ремонтируют только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

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Источник — фото Константина Плачинды
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