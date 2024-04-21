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Происшествия

В Пензе обвалилось ограждение моста на улице Токарной

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В Пензе мост на улице Токарной лишился ограждения. Об этом вечером, 20 апреля, сообщил очевидец в Сети.

«Мост, что ведет в район Междуречье, продолжает разрушаться. Обвалился целый кусок пешеходной зоны», - рассказал пензенец.

В Пензе обвалилось ограждение моста на улице Токарной

На выложенных фото виден масштаб бедствия - исчезли несколько метров ограды. Наутро между ее уцелевшими частями натянули сигнальную ленту, рядом установили дорожные блоки.

UPD: Движение временно закрыто для всех видов транспорта, сообщили в городском управлении ЖКХ.

В Пензе обвалилось ограждение моста на улице Токарной

Небезопасной переправа становилась и ранее. В марте мост ремонтировали.

«Ураган повалил все ограждение», - рассказывали местные жители в городских телеграм-каналах.

Ремонт сооружению потребовался и в ноябре 2023-го. Несколько дней автомобилистам приходилось объезжать переправу через улицу Ростовскую.

Мост на Токарной давно нуждается в реконструкции и расширении. Цена вопроса - 900 млн рублей. Возможность таких работ горожанам обещали рассмотреть в 2024 году.

Фото № 1 и 2 - Константина Плачинды.

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Источник — Фото № 3 - из чата канала «Пенза Новости»
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