В Пензе обвалилось ограждение моста на улице Токарной

В Пензе мост на улице Токарной лишился ограждения. Об этом вечером, 20 апреля, сообщил очевидец в Сети.
«Мост, что ведет в район Междуречье, продолжает разрушаться. Обвалился целый кусок пешеходной зоны», - рассказал пензенец.
На выложенных фото виден масштаб бедствия - исчезли несколько метров ограды. Наутро между ее уцелевшими частями натянули сигнальную ленту, рядом установили дорожные блоки.
UPD: Движение временно закрыто для всех видов транспорта, сообщили в городском управлении ЖКХ.
Небезопасной переправа становилась и ранее. В марте мост ремонтировали.
«Ураган повалил все ограждение», - рассказывали местные жители в городских телеграм-каналах.
Ремонт сооружению потребовался и в ноябре 2023-го. Несколько дней автомобилистам приходилось объезжать переправу через улицу Ростовскую.
Мост на Токарной давно нуждается в реконструкции и расширении. Цена вопроса - 900 млн рублей. Возможность таких работ горожанам обещали рассмотреть в 2024 году.
Фото № 1 и 2 - Константина Плачинды.
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