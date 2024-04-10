В Пензенской области бобры забрались в кафе и на продовольственную базу

Во вторник, 9 апреля, сотрудники регионального минлесхоза помогли вернуться в родную стихию 3 бобрам, оказавшимся в населенных пунктах.
В Мокшанском районе один грызун забрел в производственное помещение, другой - в кафе. В Пензе нежданного гостя увидели работники продовольственной базы в микрорайоне ГПЗ-24.
О появлении бобров в людных местах сообщили местные жители, обеспокоенные судьбой зверьков.
Специалисты оперативно выехали по адресам и поймали бобров. Двух выпустили в реку Мокшу, а в Пензе - в местный водоем.
«Нашествие бобров этой весной объясняется тем, что во время паводка поднявшаяся вода залила их хатки. Для животных это некритично: как только уровень воды понизится, они вернутся в свои домики или отстроят новые», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе минлесхоза.
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