27 апреля пензенцев ждет жаркая и ветреная погода

26.04.2024 | 22:00

В субботу, 27 апреля в Пензенской области ожидается жаркая и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу столбики термометров покажут +14...+16 градусов, а уже днем температура воздуха поднимется до +25...+27. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

При этом с юго-запада будет дуть порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

27 апреля в народном календаре - Мартын Лисогон. Согласно примете, ясная погода в этот день предвещает резкое похолодание, а дождь - теплое лето и хороший урожай.