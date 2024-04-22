В Сети сообщили о мужчине, спрыгнувшем с Сурского моста

В понедельник, 22 апреля, пензенцы заметили автомобили скорой и полиции на Сурском мосту. Спецмашины прибыли туда после сообщения о том, что человек спрыгнул в воду.
Снимок с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», о ЧП в полицию заявил горожанин, видевший момент прыжка.
Сейчас информация о происшествии проверяется, упавшего в воду неизвестного разыскивают.
В июле 2021 года сообщалось об опасной забаве пензенской молодежи: юноша спрыгнул в Суру с подвесного моста, присоединившись к другу, который уже плавал в реке. Тогда горожане отметили, что развлечение старое, и указали на его рискованность.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀