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Происшествия

В Сети сообщили о мужчине, спрыгнувшем с Сурского моста

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В понедельник, 22 апреля, пензенцы заметили автомобили скорой и полиции на Сурском мосту. Спецмашины прибыли туда после сообщения о том, что человек спрыгнул в воду.

Снимок с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», о ЧП в полицию заявил горожанин, видевший момент прыжка.

Сейчас информация о происшествии проверяется, упавшего в воду неизвестного разыскивают.

В июле 2021 года сообщалось об опасной забаве пензенской молодежи: юноша спрыгнул в Суру с подвесного моста, присоединившись к другу, который уже плавал в реке. Тогда горожане отметили, что развлечение старое, и указали на его рискованность.

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Источник — фото группы «Автохам Пенза»
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