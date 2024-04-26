Фиктивную жену жителя Каменки заставили покинуть Россию

26.04.2024 | 21:23

Суд расторг брак между 33-летним жителем Каменского района и 45-летней иностранкой, приехавшей в Россию из ближнего зарубежья. Женитьба состоялась ради выгоды.

Женщина хотела добиться разрешения на временное проживание в стране в обход утвержденной законом квоты. Мужчина согласился ей помочь. Создания семьи у обеих сторон в планах не было.

В июне 2022 года пара расписалась, а в декабре 2023-го «супруга» получила бессрочный вид на жительство.

Однако долго радоваться не довелось: о фиктивном браке узнали в прокуратуре. Через суд его признали недействительным.

«На основании решения суда 12.04.2024 вид на жительство иностранной гражданки миграционной службой был аннулирован, женщина выехала за пределы Российской Федерации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.