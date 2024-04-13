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Общество

Биолог: Загнанный в угол бобр может сломать человеку кость

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Бобры, которых в последнее время все чаще видят жители Пензенской области, не являются переносчиками инфекций. Однако в случае опасности животное способно нанести вред здоровью человека.

Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров.

«Если, скажем так, загнать в угол, каким-то образом ему угрожать, крупный самец бобра может очень серьезно укусить, у него резцы позволяют достаточно быстро работать со стволом древесины, они длиной несколько сантиметров. Челюсть обладает серьезной хваткой, с которой не сравнится ни одна бойцовская собака», - пояснил биолог.

По его словам, в такой ситуации бобр может даже переломить человеку кость. Но в большинстве случаев, почувствовав опасность, животное просто уплывает.

Сообщения о появлении бобров в населенных пунктах Пензенской области или поблизости от них этой весной нередки. Так, в Засечном грызуны облюбовали стволы ольхи, чтобы точить резцы.

В Мокшанском районе один грызун забрел в производственное помещение, другой - в кафе. В Пензе нежданного гостя увидели работники продовольственной базы в микрорайоне ГПЗ-24.

Дмитрий Федоров отметил, что рост популяции бобров в Поволжье наблюдается уже не первый год, а их появление в населенных пунктах связано с весенним половодьем.

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Источник — фото pixabay.com
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