Стала известна причина перекрытия Измайловского моста

17.04.2024 | 09:38

Утром в среду, 17 апреля, по Измайловскому мосту в Пензе перекрыли движение в сторону центра. Очевидцы заметили на месте три автомобиля полиции, скорую и кинолога.

Как стало известно PenzaInform.ru, на мосту нашли бесхозную сумку. Его перекрыли, чтобы обезопасить горожан от возможной угрозы, и стали дожидаться специалистов.

Пензенские водители о неожиданном предмете на дороге сообщили в 7:11. «Кто потерял сумку серую спортивную на Измайловском мосту в сторону центра??? Валяется на середине моста», - уточнил очевидец.

К 9:30 проверка была закончена: в сумке оказалась одежда.

13 апреля в торговых центрах «Проспект» и «Олимп» объявили эвакуацию. В первом речь также шла о бесхозной сумке. 14 апреля несколько полицейских машин заметили около «Высшей лиги».