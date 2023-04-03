Состояние Бакунинского моста пообещали оценить

03.04.2023 | 16:13

Пензенцу, которого обеспокоило состояние Бакунинского моста, ответили. По словам представителя управления ЖКХ города, в ситуации поручат разобраться специалистам.

Подписчик опубликовал на странице мэрии областного центра снимок конструкции, в объектив его камеры попали ржавчина, а также начавший разрушаться бетон.

«Попустительство при приемке и реализации объекта», - отметил мужчина.

На обращение горожанина отреагировал сотрудник управления ЖКХ. Согласно его сообщению, ржавчина появилась от попадания воды с проезжей части.

«С каждой из сторон моста установлены дождевые лотки, вода с которых уходит в канализацию. МБУ «Пензавтодор» в рамках технического задания ведутся работы по содержанию ливневой канализации. Мы направили информацию в учреждение о необходимости уделить дополнительное внимание состоянию ливнеприемников на Бакунинском мосту и в случае необходимости провести работы по очистке в срок до 24 апреля 2023 года», - заверили мужчину.

Однако тот возразил, что главная беда - разрушение бетона, а появление ржавчины является «попутным процессом».

В новом ответе пензенцу представитель управления написал, что планируется выезд специалистов для обследования моста в ближайшие дни. Вероятно, оценку они произведут до 7 апреля.

Бакунинский мост открыли для движения 9 сентября 2021 года, его реконструкция началась в 2019-м. На работы был потрачен почти миллиард рублей.