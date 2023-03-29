Сетевое издание|18+|Среда|29 мар 2023|14:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Житель Пензы обеспокоен состоянием Бакунинского моста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«И года не прошло, а мост уже начал стремительно разваливаться. Почему?» - такой вопрос задал житель Пензы в соцсети «ВКонтакте», обращаясь к городскому управлению ЖКХ.

Мужчина имеет в виду Бакунинский мост. К сообщению он приложил фотографию сооружения, на которой запечатлено, что его часть покрылась ржавчиной.

Пензенец уверен: проблема возникла из-за того, что делавшие проект моста не предусмотрели приемник воды.

Это не первая жалоба на ржавчину на Бакунинском мосту. В феврале 2022-го, через полгода после официального открытия, там порыжели лестница, пандус и перила.

Тогда администрация Пензы отреагировала оперативно: чиновники обратились к подрядчику, чтобы тот восстановил металлические конструкции по гарантийным обязательствам.

Бакунинский мост открыли для движения 9 сентября 2021 года, его реконструкция началась в 2019-м. На работы был потрачен почти миллиард рублей.

На обновленном объекте увеличили длину пролетов и организовали три полосы движения: две - в сторону центра и одну - в направлении улицы Злобина. Дорожную разметку, по словам подрядчика, выполнили термопластиком. Также расширен тротуар.

Фото Сергея Н.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте