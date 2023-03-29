Житель Пензы обеспокоен состоянием Бакунинского моста

29.03.2023 | 12:54

«И года не прошло, а мост уже начал стремительно разваливаться. Почему?» - такой вопрос задал житель Пензы в соцсети «ВКонтакте», обращаясь к городскому управлению ЖКХ.

Мужчина имеет в виду Бакунинский мост. К сообщению он приложил фотографию сооружения, на которой запечатлено, что его часть покрылась ржавчиной.

Пензенец уверен: проблема возникла из-за того, что делавшие проект моста не предусмотрели приемник воды.

Это не первая жалоба на ржавчину на Бакунинском мосту. В феврале 2022-го, через полгода после официального открытия, там порыжели лестница, пандус и перила.

Тогда администрация Пензы отреагировала оперативно: чиновники обратились к подрядчику, чтобы тот восстановил металлические конструкции по гарантийным обязательствам.

Бакунинский мост открыли для движения 9 сентября 2021 года, его реконструкция началась в 2019-м. На работы был потрачен почти миллиард рублей.

На обновленном объекте увеличили длину пролетов и организовали три полосы движения: две - в сторону центра и одну - в направлении улицы Злобина. Дорожную разметку, по словам подрядчика, выполнили термопластиком. Также расширен тротуар.

Фото Сергея Н.