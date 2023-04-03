Перед мэрией Пензы поставили задачу ускорить озеленение города

03.04.2023 | 08:52

Пензе необходимо дополнительное озеленение. Этот вопрос обсудили на совещании в правительстве области в понедельник, 3 апреля.

Перед городскими властями поставлена задача высаживать быстрорастущие деревья, чтобы уже через несколько лет сформировались зеленые зоны. Кроме того, особое внимание нужно уделить цветникам, которые следует разбивать в областном центре.

В планах управления ЖКХ Пензы на этот год имеется высадка каштанов, лип, рябин. Точное число саженцев пока не обозначено.

Между тем сами горожане выражают недовольство как темпами озеленения областного центра, так и уходом специалистов за уже имеющимися деревьями.

Так, пензенец Александр Иванов на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» перечислил некрасивые места в городе, где вместо ликвидированных деревьев новые так и не появились. «Улица Кирова, 65, 67, 69, 71, улица Московская - «Пассаж», улица Славы в обе стороны, сквер Славы. Повсеместно. Ежегодно обещают посадить, но никто ничего не делает!» - возмутился мужчина.

В середине марта пензячка Юлия пришла в ужас от кронирования деревьев на улице Куйбышева. Растения изуродовали, превратив их в столбы. «Я могу понять, когда речь идет о культурной обрезке тополей, чтобы их пух через несколько месяцев не мешал аллергикам жить. Но кому помешали ясени и липы, которые считаются одними из лучших для озеленения?» - задала вопрос женщина.