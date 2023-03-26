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Общество

Пензенец попросил исполнить обещание и озеленить центр

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Пензенец Александр Иванов перечислил некрасивые места в городе, где вместо ликвидированных деревьев новые так и не появились.

«Даже в центре Пензы очень много пустых мест (очень некрасиво) для посадки деревьев после погибших или снесенных коммульщиками. Улица Кирова, 65, 67, 69, 71, улица Московская – «Пассаж», улица Славы в обе стороны, сквер Славы. Повсеместно. Ежегодно обещают посадить, но никто ничего не делает! Сейчас сезон, может, начнете работать и выполнять обещания?» - написал он на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

К сообщению он прикрепил фото улицы и сквера Славы. На снимках можно видеть газоны с редко встречающимися саженцами.

Точку зрения Александра разделил другой пользователь. «Очень пыльно на дорогах, больше деревьев по возможности хотелось бы», - отметил он.

Пока официального ответа мужчинам не поступило.

В декабре 2022-го в мэрии пообещали, что озеленение продолжится.

«Предполагается высадка новых зеленых насаждений, деревьев, кустарников. Некоторые из них - это клен, вяз, рябина, ель. А также устройство газонов и многолетних цветников», - сообщили горожанам.

Ранее пензенцы заявили в соцсетях, что не против появления на набережной Суры фруктовых деревьев.

«В Пензе могут созреть персики, значит, и их посадить есть смысл. Кроме красоты во время цветения, от них будут еще и плоды. А не один свежий воздух и прохлада», - предложил чиновникам в соцсети пензенец.

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