Фестиваль детской книги в Пензе завершился квестом

03.04.2023 | 20:28

10-дневный фестиваль «Пошуршим» в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества завершился квестом «В книжном царстве - в сладком государстве», ведь помимо захватывающих историй малыши любят разные вкусности. На нескольких локациях участников ждали в гости герои детских книг - самые главные сладкоежки.

«Винни-Пух, Паддингтон, любопытная обезьянка Джордж, Карлсон конечно же», - рассказала главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шамшетдинова.

Этот фестиваль уже стал доброй традицией - его всегда проводят в дни весенних каникул, как раз когда в России проходит Неделя детской книги.

«У ребят есть свободное время для посещения библиотеки и для чтения соответственно, поскольку в школьные дни не всегда есть время, чтобы уделить его чтению по интересам», - отметила Ольга Шамшетдинова.

В библиотеке дети не только читали, но и соревновались за сладкие призы. На каждой из площадок в ходе игры необходимо было получить малинку, а в конце помочь Фее приготовить вкусное варенье.