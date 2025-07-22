26 июля в селе Неверкино организуют «Акатуй»

22.07.2025 | 10:02

В субботу, 26 июля, на центральной площади села Неверкино, у районного Дома культуры, состоится VII Межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Акатуй» (0+).

Акатуй - национальный праздник чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ и сохранивший древние традиции, сообщили в правительстве Пензенской области.

Гостей ждут выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, дегустация чувашских национальных блюд, выступление творческих коллективов.

Фестиваль начнется в 10:00.

Трансфер не предусмотрен. Добраться можно на личном транспорте или рейсовом микроавтобусе Пенза - Илим-гора.