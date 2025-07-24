В Городе Спутнике три вечера подряд будут фейерверки

24.07.2025 | 16:39

Одно из самых ожидаемых событий в Городе Спутнике - межрегиональный фестиваль «Огни Спутника» - в 2025 году будет длиться три дня, и каждый программный день завершится фейерверком.

Фестиваль откроется в пятницу, 25 июля.

В 19:00 на фонтанной площади Спутника начнется модный показ. Особенностью дефиле станет эффектный проход моделей по подиуму сквозь фонтан.

В 20:00 также на фонтанной площади начнется стендап-фестиваль «Культурный микрофон». В этот раз рассмешить зрителей попробуют комики из 4 стран: России, Туркменистана, Таджикистана и Италии.

В 21:45 первый день фестиваля завершится красочным фаер-шоу и фейерверком.

В субботу, 26 июля, в Городе Спутнике впервые пройдет фестиваль утренней музыки «Проснись и пой». Это масштабный федеральный проект, который в 2025 году принимают 10 городов России. Фестиваль ставит целью сформировать новое креативное сообщество региона, поэтому привлекает местные творческие силы и людей, которые могут поделиться секретами успеха.

В 11:00 всех желающих приглашают на массовую зарядку у сцены на фонтанной площади. В 12:00 начнется концерт с участием молодых артистов. На 13:30 назначен пресс-подход хедлайнеров проекта, который в 14:00 перерастет в двухчасовую мотивирующую арт-сессию «Не время мечтать. Действуй!».

Вечерний концерт намечен на 17:00, а в 19:00 на главную сцену выйдут приглашенные звезды - исполнитель Влад Хош и рок-группа «Свинцовый туман».

Фаер-шоу в этот день запланировано на 21:30, после него - фейерверк.

В третий раз «Огни Спутника» зажгутся в воскресенье, 27 июля.

В 15:00 жителей и гостей Спутника приглашают на фестиваль красок. Одновременно начнется мастер-класс по зумбе. В 16:00 и 17:00 на фонтанной площади объявят пенную дискотеку.

На сцене вокалисты и танцевальные коллективы будут сменять друг друга вплоть до 21:00 - в это время запланировано выступление популярной кавер-группы «Классики жанра».

В 21:40 артисты огненного жанра в третий раз за фестиваль устроят фаер-шоу на фонтанной площади.

Завершатся «Огни Спутника» яркими искры-шоу и фейерверком, запланированными на 21:55.

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