Культура

В Пензенской области продолжается подготовка к «Абашевским узорам»

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В Пензенской области продолжают готовиться к фестивалю «Абашевские узоры» (0+), который пройдет в регионе с 1 по 3 августа.

Особое внимание организаторы уделят музыке. Посетители ознакомятся с творчеством исполнителей и коллективов из Башкортостана, Татарстана, Тувы, Хакасии, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тамбова, Архангельска и других регионов России, а также музыкантов из Индии и Катара.

Как уже сообщалось, 1-го и 2-го числа гостей ждут на Юбилейной площади в Пензе. Здесь, помимо концертов, они посетят ярмарку народных ремесел, лекции о традициях региона, попробуют блюда национальной кухни.

3-го числа фестиваль продолжится в Спасском районе, в парк-отеле «Кленовая роща», где на природе, вблизи исторического села Абашево, состоятся вечерние музыкальные программы.

«Фестиваля подобного масштаба мы еще не проводили. Еще ни разу в Пензенской области не удавалось собрать на одной площадке такое большое количество музыкантов разного формата из разных регионов, организовав, на наш взгляд, очень хорошее техническое обеспечение», – заявил министр культуры Сергей Бычков.

Кроме того, на «Абашевских узорах» будет большая региональная составляющая: в мероприятии примут участие мастера народного творчества и музыканты со всего Пензенского края, уточнили в областном правительстве.

«Пензенская область - перекресток цивилизаций, а еще очень многонациональная, где с уважением относятся к национальным особенностям: традициям, кухне, костюму и языку. Именно это навело на мысль провести первый фестиваль этнического творчества в нашем регионе», - отметила зампред правительства Лариса Рябихина.

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Источник — фото областного правительства
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