«Абашевские узоры»: график выступления артистов

Стал известен график выступления артистов на фестивале «Абашевские узоры» (0+), который пройдет в Пензенской области с 1 по 3 августа.
Как уже сообщалось, 1-го и 2-го числа гостей ждут на Юбилейной площади в Пензе. Здесь, помимо концертов, они посетят ярмарку народных ремесел, лекции о традициях региона, попробуют блюда национальной кухни.
На 1 августа расписание выступлений такое:
- в 14:00 на сцену выйдет группа TARAXACUM (Самара);
- в 15:00 - группа Juan Horlendis band (Россия-Куба);
- в 16:00 - группа «Сколот» (Тамбов);
- в 17:00 - группа ielele (Молдова);
- в 18:00 - группа Odnono (Вологда);
- в 19:00 - группа «Дышать» (Казань);
- в 20:00 - группа Zventa Sventana (Москва);
- в 21:00 перед публикой предстанет секретный артист.
На 2 августа график следующий:
- в 14:30 перед собравшимися выступит группа POLE (Санкт-Петербург);
- в 15:30 - группа «Неизвестный Композитор» (Россия-Армения);
- в 16:30 - группа «Курайсы» (Башкортостан);
- в 17:30 - группа OYME (Мордовия);
- в 18:30 - Марина Девятова (Москва);
- в 19:00 - группа Nytt Land (Калачинск);
- в 20:00 - группа GURUDE (Хакасия);
- в 21:00 - группа Electro Maqam (Катар).
В каждый из дней мероприятия завершатся к 22:00.
3-го числа фестиваль продолжится в Спасском районе, в парк-отеле «Кленовая роща», на природе вблизи исторического села Абашево. Расписание выступлений такое:
- в 13:00 публику порадуют музыкальные коллективы Пензенской области;
- в 14:00 - группа BUDŪCHI (Москва);
- в 15:00 - Екатерина Черноусова (Москва);
- в 16:00 - Alizbar & Ann'Sannat (Москва).
К 17:00 программа дня завершится, уточнили организаторы.
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