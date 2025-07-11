Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 июл 2025|18:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Культура

«Абашевские узоры»: график выступления артистов

Печать
Telegram

Стал известен график выступления артистов на фестивале «Абашевские узоры» (0+), который пройдет в Пензенской области с 1 по 3 августа.

Как уже сообщалось, 1-го и 2-го числа гостей ждут на Юбилейной площади в Пензе. Здесь, помимо концертов, они посетят ярмарку народных ремесел, лекции о традициях региона, попробуют блюда национальной кухни.

На 1 августа расписание выступлений такое:

- в 14:00 на сцену выйдет группа TARAXACUM (Самара);

- в 15:00 - группа Juan Horlendis band (Россия-Куба);

- в 16:00 - группа «Сколот» (Тамбов);

- в 17:00 - группа ielele (Молдова);

- в 18:00 - группа Odnono (Вологда);

- в 19:00 - группа «Дышать» (Казань);

- в 20:00 - группа Zventa Sventana (Москва);

- в 21:00 перед публикой предстанет секретный артист.

На 2 августа график следующий:

- в 14:30 перед собравшимися выступит группа POLE (Санкт-Петербург);

- в 15:30 - группа «Неизвестный Композитор» (Россия-Армения);

- в 16:30 - группа «Курайсы» (Башкортостан);

- в 17:30 - группа OYME (Мордовия);

- в 18:30 - Марина Девятова (Москва);

- в 19:00 - группа Nytt Land (Калачинск);

- в 20:00 - группа GURUDE (Хакасия);

- в 21:00 - группа Electro Maqam (Катар).

В каждый из дней мероприятия завершатся к 22:00.

3-го числа фестиваль продолжится в Спасском районе, в парк-отеле «Кленовая роща», на природе вблизи исторического села Абашево. Расписание выступлений такое:

- в 13:00 публику порадуют музыкальные коллективы Пензенской области;

- в 14:00 - группа BUDŪCHI (Москва);

- в 15:00 - Екатерина Черноусова (Москва);

- в 16:00 - Alizbar & Ann'Sannat (Москва).

К 17:00 программа дня завершится, уточнили организаторы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте