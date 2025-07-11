«Абашевские узоры»: график выступления артистов

11.07.2025 | 10:31

Стал известен график выступления артистов на фестивале «Абашевские узоры» (0+), который пройдет в Пензенской области с 1 по 3 августа.

Как уже сообщалось, 1-го и 2-го числа гостей ждут на Юбилейной площади в Пензе. Здесь, помимо концертов, они посетят ярмарку народных ремесел, лекции о традициях региона, попробуют блюда национальной кухни.

На 1 августа расписание выступлений такое:

- в 14:00 на сцену выйдет группа TARAXACUM (Самара);

- в 15:00 - группа Juan Horlendis band (Россия-Куба);

- в 16:00 - группа «Сколот» (Тамбов);

- в 17:00 - группа ielele (Молдова);

- в 18:00 - группа Odnono (Вологда);

- в 19:00 - группа «Дышать» (Казань);

- в 20:00 - группа Zventa Sventana (Москва);

- в 21:00 перед публикой предстанет секретный артист.

На 2 августа график следующий:

- в 14:30 перед собравшимися выступит группа POLE (Санкт-Петербург);

- в 15:30 - группа «Неизвестный Композитор» (Россия-Армения);

- в 16:30 - группа «Курайсы» (Башкортостан);

- в 17:30 - группа OYME (Мордовия);

- в 18:30 - Марина Девятова (Москва);

- в 19:00 - группа Nytt Land (Калачинск);

- в 20:00 - группа GURUDE (Хакасия);

- в 21:00 - группа Electro Maqam (Катар).

В каждый из дней мероприятия завершатся к 22:00.

3-го числа фестиваль продолжится в Спасском районе, в парк-отеле «Кленовая роща», на природе вблизи исторического села Абашево. Расписание выступлений такое:

- в 13:00 публику порадуют музыкальные коллективы Пензенской области;

- в 14:00 - группа BUDŪCHI (Москва);

- в 15:00 - Екатерина Черноусова (Москва);

- в 16:00 - Alizbar & Ann'Sannat (Москва).

К 17:00 программа дня завершится, уточнили организаторы.